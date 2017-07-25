Александр Медведев: "Хочется надеяться, что допинг Зарипова - недоразумение"

Бывший глава КХЛ Александр Медведев считает, что в ситуации с положительным допинг-тестом нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова стоит разобраться, прежде чем делать выводы. Ранее во вторник лига объявила, что форвард дисквалифицирован до мая 2019 года.

- Надо сначала разобраться, а потом уже делать выводы, - цитирует "Р-Спорт" Медведева. - В современном спортивном мире мы сталкиваемся с разными случаями. Хорошо известно, что в хоккее нет смысла в допинге, поэтому я очень надеюсь, этот случай будет развеян. Очень хочется надеяться, что это недоразумение. Зарипов – великий хоккеист.