Александр Медведев: "Хельсинки претендуют на проведение следующего Матча звезд"

Член Совета директоров КХЛ Александр Медведев рассказал, что Матч звезд лиги в 2020 году может пройти в Хельсинки.

– На следующий Матч звезд претендуют Хельсинки. Чтобы была хорошая связка, возможно, Кубок вызова МХЛ будет в Санкт-Петербурге. Хельсинки и Санкт-Петербург – отличное сочетание, – цитирует Медведева ТАСС.

В этом году Неделя звезд хоккея проходит в Нижнекамске и Казани. В субботу, 12 января, в Нижнекамске состоялся матч за Кубок Вызова МХЛ, в котором сборная Запада обыграла команду Востока (2:0). Завтра там пройдет Матч звезд ЖХЛ. Выступление лучших хоккеистов КХЛ зрители увидят в Казани, на "Татнефть Арене", с 19 по 20 января.