Александр Медведев: "Деньгами в КХЛ не выигрывают. Выигрывают командным духом и мастерством"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев отметил, что в схеме развития лиги произошла определенная перестройка. По его словам, европейские команды совершают ошибку, отказываясь выступать в КХЛ, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Вам не жаль, что КХЛ пошла не по тому пути развития, который был обозначен, когда лига создавалась?

- Не сказал бы, что лига пошла не по тому пути. Происходит определенная перестройка. Я вернулся в совет директоров.

- Мы помним схемы развития, где целые дивизионы были составлены из представителей Западной Европы...

- Мы приглашали шведов, АИК. Акционеры голосовали за то, чтобы они играли у нас, но шведская федерация не захотела. Думаю, глядя на "Йокерит", они должны понять, что то решение было неправильным. Финская сборная не страдает от этого, хоккей в стране развивается, игроков талантливых меньше не стало. Наоборот, посмотрите сколько в "Куньлуне" финских хоккеистов.

- При вас во главе КХЛ не могло быть такой ситуации, чтобы в СКА собрали столько сильнейших игроков...

- Знаете, "налог на роскошь" был введен при мне. При превышении потолка зарплат он позволяет использовать денежную компенсацию для развития лиги. Если у владельцев есть возможность приобретать игроков, почему бы и нет? А состав... В истории СКА был не менее звездный состав, вот только результата не было. Деньгами не выигрывают. Выигрывают командным духом и мастерством.