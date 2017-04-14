Александр Медведев: "Дацюка и Войнова в этом плей-офф не увидим"

Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что нападающий Павел Дацюк и защитник Вячеслав Войнов не вернутся в строй до завершения финальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским "Металлургом".

– К сожалению, состояние игроков не позволяет вывести их (Дацюка и Войнова – Прим. "СЭ") из категории травмированных, – сказал Меведев. – Это означает, что в этом плей-офф мы их не увидим.

– Остаются ли шансы у Дацюка или Войнова выступить за сборную России на чемпионате мира?

– Пока об этом рано говорить. До начала чемпионата мира осталось три недели. Когда врачи разрешат им работать в основной группе, потребуется дополнительное время для восстановления физической и спортивной формы. Главное, что риск повторного повреждения после таких травм очень велик. (Евгений БЕЛОУСОВ)