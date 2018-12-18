Александр Медведев: "ЦСКА уже планировал 19-ю и 20-ю победу подряд"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев выразил мнение, что ЦСКА планировал повторить рекорд СКА по числу побед подряд. Петербуржцы выиграли 20 матчей подряд. Сегодня армейцы уступили "Витязю" (0:2) и прервали победную серию из 18 игр.

- Очень интересный получился матч, обычно о рекордах не думают, но я знаю, что ЦСКА уже планировал и 19-ю победу подряд, и 20-ю победу подряд, - цитирует "РИА Новости" Медведева. - А матч сегодня показал, что правильная организация игры, самоотверженность и порядок могут привести к победе над командой выше уровнем. Пусть у ЦСКА не играли многие хоккеисты, но можно сказать, что и у "Витязя" не играли все лучшие.

Не было Миро Аалтонена, Геннадия Столярова, Александра Никулина, только два легионера играли. Оба вратаря отлично играли, нельзя винить в голах вратаря ЦСКА Ларса Юханссона. Александр Семин показал, что она мастер игры "пять на два" - забил, когда у ЦСКА три человека играли без клюшек, я такого никогда не видел. Игра показала, что впереди серьезная борьба и за лидерство в конференции, и за выход в плей-офф.