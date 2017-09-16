Александр Медведев: "ЦСКА не просто в отстающих, а плетется в хвосте по посещаемости"

Первый президент КХЛ Александр Медведев выразил уверенность, что ЦСКА сможет вернуться болельщиков на трибуны. Член совета директоров лиги отметил, что на данный момент столичная команда "плетется в хвосте" по посещаемости.

– Что делать с такими клубами, как ЦСКА у которых есть хороший состав и результаты, но нет дворца?

– К сожалению, ЦСКА в отстающих по посещаемости, – сказал Медведев. – И не просто в отстающих, а плетется в хвосте. Клуб предпринял некоторые шаги – открыл музей, например. Но это по-прежнему устаревшее спортивное сооружение, в котором зрителям некомфортно. Плюс работа с болельщиками должна быть кропотливой. За одну ночь их не привлечешь. Уверен, клуб с такой великой истории вернет публику на трибуны. Но, видимо, это произойдет уже на другой арене.

– Сложно представить, что ЦСКА исключат из лиги за старый дворец и плохую посещаемость. У них есть преференции из-за богатой истории?

– У них хорошая спортивная составляющая. Если они не станут вылетать из плей-офф на ранних стадиях, то вряд ли они покинут лигу.

– Неужели у КХЛ нет механизмов, чтобы заставить ЦСКА переехать на более современную арену? Есть же "Мегаспорт"...

– Были различные возможности, но за ЦСКА никто не решит. Они сами должны разобраться. Да, с "Мегаспорта" сняты ограничения на проведение спортивных соревнований, но об этом должен думать клуб. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)