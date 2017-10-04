Александр Медведев: "Часто игроки КХЛ переоценены"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев отметил, что многие хоккеисты лиги получают слишком высокие зарплаты. При этом он считает, что административное регулирование зарплат не поможет.

- Здесь скрывать нечего - игроки получают большие зарплаты, но при этом нельзя забывать, что хоккейный век очень короткий. Если игрок получает деньги в соответствии с уровнем своего мастерства, то это справедливо. Другое дело, что очень часто наши игроки переоценены, и это не секрет, - цитирует ТАСС Медведева. - С другой стороны, в лиге нашли баланс по легионерам, несмотря на все споры, количество легионеров было сохранено. Каждый клуб может регулировать состав, и при интенсивном графике можно иметь и семь легионеров в составе.