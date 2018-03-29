Александр Медведев: "Был поставлен вопрос о введении жесткого потолка через три года - Олимпиада не за горами"

Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о решениях, принятых на совете директоров КХЛ. По его мнению, лига приняла оптимальное решение по потолку зарплат.

– По потолку зарплат на совете директоров КХЛ было принято оптимальное решение?

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– По крайней мере это позволит не потерять наших игроков, которые вернулись из НХЛ и выиграли Олимпиаду​. Знаете, есть старое правило: мы хотим равенства на низком уровне или на высоком? На низком уровне уравниловку можно сделать очень быстро. Но мы знаем, к чему приводит такая уравниловка. А выравнивать на высоком уровне – это гораздо сложнее. И я думаю, что то, что приняла КХЛ – это попытка выравнивать на высоком уровне. А не на низком.

– Правильно ли то, что жесткий потолок вступит в силу лишь через два года?

– Там был поставлен вопрос, что, может быть, не через два года. А через три. Олимпиада же не за горами.

– Многие говорили, что это было сделано в интересах одного клуба, и это не СКА.

– Ну вот давайте завтра объявим, что потолок зарплат будет 100 миллионов рублей. Кто у нас останется? Зато все в равных условиях. Но какой там будет хоккей? Кто на него будет ходить? Кто в него будет играть? Давайте будем реалистами.

В сезоне-2020/21 КХЛ введет жесткий потолок зарплат