Александр Медведев: "Будем готовиться к проведения матча СКА на стадионе "Зенита"

Заместитель председателя совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что идея с проведением матча армейцев в рамках регулярного чемпионата КХЛ на футбольном стадионе на Крестовском по-прежнему жива.

- Вы же хотели провести матч на стадионе "Зенита".

- Идея не потерялась. Я недавно разговаривал с Алексеем Борисовичем Миллером. Он сказал: "Чемпионат мира закончился, начинайте подготовку". Так что будем готовиться. Технологии известны. Заполняемость арены на такой матч гарантирована.

- Но, наверное, не в этом сезоне?

- Почему? Нам долго раскачиваться не надо. (Игорь ЕРОНКО)