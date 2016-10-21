Александр Медведев: "Акционеры не проявили интереса к покупке доли "Транснефти" в КХЛ"

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев подчеркнул, что акционеры не проявили интереса к покупке доли "Транснефти" в уставном капитале лиги. Ранее сообщалось, что компания выставила на продажу свою долю в уставном капитале КХЛ как непрофильный актив.

- У нас АО, и у акционеров есть определенные права, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - "Транснефть" предлагала всем акционерам выкупить свою долю. Акционеры не проявили интереса. Теперь в соответствии с уставом "Транснефть" имеет право выставить (долю на продажу. - Прим. "СЭ"). Но это не означает, что кто-то купит еще. Мы очень благодарны "Транснефти", они были соучредителями лиги, активно работали. Сейчас ситуация везде очень тяжелая, непростая экономическая. Приняли они такое решение.

Также собеседник агентства, являющийся заместителем председателя правления ПАО "Газпром", ответил на вопрос, готова ли компания выкупить долю "Транснефти":

- Такой возможности не рассматриваем, - сказал Медведев. - Если никто не купит, то "Транснефть" останется акционером.