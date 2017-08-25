Александр Лукашенко: "У минского "Динамо" есть все для того, чтобы показать достойный хоккей"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с игроками и тренерами минского "Динамо". По его словам, болельщики вправе рассчитывать на результативную и достойную игру со стороны хоккеистов.

- Встреча почти не имеет ничего общего с вашей прошедшей безликой игрой, - цитирует БелТА Лукашенко. - Я думаю, вы сами себе дали оценку за эту игру. Если говорить по поводу вашего старта в КХЛ, я особо не напрягаюсь, понимаю, что собрались вы совсем недавно. Можно сказать, что предсезонная подготовка не сложилась по разным причинам.

Думаю, что, имея те физические кондиции, которые у вас на сегодняшний день присутствуют, вы сможете в ближайшие 2-3 игры организоваться и показать достойный хоккей. По крайней мере, все у вас для этого есть.