Александр Лукашенко: "Стыдно было смотреть матч минского "Динамо" с рижанами"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижанами (1:3). Глава государства считает, что соперник, получая такие зарплаты, как в белорусском клубе, играл бы на порядок лучше. На данный момент минчане идут на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, рижане занимают последнее место.

– Так, как вы себя вели на площадке, играя с рижским "Динамо", это ни в одни ворота не лезет, – цитирует БелТА Лукашенко. – Если бы спортсмены в Риге получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть. Не забывайте, что 15 тысяч болельщиков сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа.