Александр Лукашенко: "Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в минском "Динамо" не будут отказываться от всех легионеров, а постараются прививать навык лидерства своим хоккеистам. Руководитель отметил, что из-за большого количества иностранных игроков в клубе белорусские хоккеисты плохо выступили на чемпионате мира-2017.

– Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно, – цитирует БЕЛТА Лукашенко. – Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить. Ставку мы будем делать на своих.

Зарплаты легионеров? Это огромные деньги. Если дать 500 тысяч долларов на какую-то нашу команду в чемпионате Беларуси, то они год будут заниматься хоккеем. Поэтому мы не можем выбрасывать впустую деньги. А когда они в сборную попадают, там же легионеров нет, им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. У них выработался стереотип играть "в пристежку". Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее.