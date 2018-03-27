Александр Лукашенко - минскому "Динамо": "Чтобы межсезонку не провалили"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководством минского "Динамо" пожелал команде хорошо подготовиться к следующему сезону. Ранее стало известно, что белорусский клуб оставит тренерский штаб, который работал в этом чемпионате.
- Чтобы мы межсезонку не провалили, - приводит БЕЛТА слова Лукашенко. - А то у нас так: лыжники провалили, хоккеисты провалили, другие виды спорта провалили, а потом будем во время международных соревнований оправдываться и догонять то, что не сделали летом.
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http://www.belta.by/sport/view/hk-dinamo-minsk-sohranit-trenerskij-shtab-v-sledujuschem-sezone-shunevich-295902-2018/
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