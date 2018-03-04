Александр Лукашенко: "Динамо" не нужно три пятерки иностранцев, пусть будет один и учит белорусских игроков"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что минское "Динамо" нестабильно провело минувший сезон, однако заявил, что клуб может продлить контракт с главным тренером Горди Дуайером.

– Хоккеисты, как и биатлонисты перед Олимпиадой, провалили межсезонье, – цитирует "Белта" Лукашенко. – Предъявлять претензии динамовцам можно, но только за то, что это была нестабильная команда. Хоккеисты "Динамо" обыгрывали в сезоне сильные команды, чемпионов, но могли уступить аутсайдерам.

Не надо нам создавать три пятерки в команде иностранцев, пускай это будет один, но он научит белорусских игроков. Пусть отечественные хоккеисты стараются и выступают в "Динамо". Введена жесткая система: из белорусских клубов лучшие попадают в "Динамо". Необходимо время, чтобы эта система устоялась и заработала

Горди Дуайер преданный своему делу человек. Горди сам хочет у нас работать и может. Он НХЛовец, хороший человек и спортсмен. Сейчас будем договариваться об условиях сотрудничества. Команда не выполнила условие: не вышла в плей-офф. Однако сейчас не стоит делать резких движений, чтобы не сломать.