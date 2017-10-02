Александр Логинов: "В "Салавате" никто не берег силы и беречь не будет"

Защитник "Салавата Юлаева" Александр Логинов после поражения от "Югры" (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью клубной пресс-службе заявил о том, что команда не думала о сбережении сил перед встречей со СКА. По его словам, у уфимцев достаточно времени, чтобы подготовиться к игре с петербуржцами.

- "Югра" находится в нижней части турнирной таблицы, а впереди у "юлаевцев" матч со СКА. Не было мыслей где-то сэкономить силы? - вопрос Логинову.

- Нет, ни в коем случае. Никто силы не берег и беречь не будет. До игры со СКА два дня и у нас есть время подготовиться, восстановиться и отдохнуть. Все в равных условиях, все играют через день.

- Позади первая полноценная выездная серия "Салавата". Как себя чувствует команда физически?

- В целом нормально. Единственное, что нам, учитывая график, нужно более ответственно относиться к создаваемым моментам.