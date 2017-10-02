Александр Логинов: "У "Салавата Юлаева" проблема с забиванием голов"

Защитник "Салавата Юлаева" Александр Логинов выразил мнение, что матч регулярного чемпионата КХЛ с "Югрой" (1:2 Б) получился неоднозначным. По его словам, уфимцам необходимо действовать более агрессивно у ворот соперника.

– Матч получился неоднозначным в плане содержания игры. Первый период мы немножко проспали, получили много голевых моментов у своих ворот, – приводит пресс-служба уфимцев слова Логинова. – В перерыве поговорили, тренеры нам подсказали, и мы кое-что изменили в своей игре.

Во втором периоде мы изменили ход игры, добавили агрессивности в обороне и старались больше держать шайбу в атаке. У нас проблемы в голах. Уже который матч мы не можем забить при игре 5 на 5. Есть определенные проблемы, над которыми мы будем работать и в следующих играх постараемся сыграть агрессивнее у чужих ворот и создать больше моментов.

– Есть понимание того, почему уже в двух матчах кряду не удается забить в равных составах?

– Мы недостаточно агрессивно идем на ворота, стараемся больше удерживать шайбу в углах. Не лезем на пятак, не создаем остроты на среднем пятаке, где-то мало бросков. Отсюда и безголевая игра в равных составах.