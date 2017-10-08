Александр Логинов: "Ситуация с Куляшом? Это бизнес, от этого никуда не денешься"

Защитник "Салавата Юлаева" Александр Логинов отметил, что расстроен решением клуба, выставить Дениса Куляша на драфт отказов. Хоккеист также добавил, что от таких ситуаций никто не застрахован.

– Не совсем приятная новость, потому что мы с ним не один год вместе поиграли, – цитирует "Бизнес Online" Логинова. – Обидно, что у нас происходят такие вещи. Но это бизнес, от этого никуда не денешься. Сегодня Куляш, завтра любой из нас может попасть в такую ситуацию.