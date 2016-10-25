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Александр Кузнецов: "Когда появился вариант перейти в "Динамо", я без раздумий согласился"

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Нападающий московского "Динамо" Александр Кузнецов признался, что не раздумывал, когда поступило предложение перебраться в клуб из Москвы. Ранее он выступал за "Адмирал".

– У меня непросто складывались отношения с "Адмиралом", и я собирался оттуда уходить, - цитирует пресс-служба клуба Кузнецова. - Поэтому, когда мой агент сказал, что есть вариант перейти в "Динамо", я без всяких раздумий согласился.

– Как вас встретили в команде?

– Встретили хорошо. В "Динамо" отличный коллектив, и мне не пришлось долго вливаться в него. Ребята все дружелюбные, стараемся со всеми общаться одинаково. Возможно, я немного больше, чем с остальными, общаюсь с Артемом Подшендяловым, но это потому, что знаю его уже очень давно.

– Уже почти половина чемпионата позади, что скажете об игре нашей команды?

– "Динамо" славится своей дисциплиной. Четким выполнением игрового задания. Мы и сейчас стараемся максимально выполнять установки тренера. Но нас почему-то все равно немного лихорадит. Мне кажется, нужно это просто пережить и переработать. Когда все гладко в сезоне, то в плей-офф часто складывается наоборот...

Дополнительная информация

http://www.dynamo.ru/news/130742-_nas_nemnogo_lihoradit_

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