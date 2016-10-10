Александр Кузнецов: "Даже заметно не было, что "Медвешчак" играет в три звена"

Нападающий московского "Динамо" Александр Кузнецов выразил удовлетворение игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Медвешчаком" (5:1). Также форвард признался, что не знает, чем спровоцировал драку с Александром Жиру, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– В чем причины столь уверенной победы "Динамо"?

– Мы старались выполнять задание на матч: быстро выходить из зоны и доставлять шайбу вперед, а также максимально угрожать воротам соперника. Могу сказать, что мы довольны своей игрой.

– Каждый матч состав вашей команды сильно тасуется. Сегодня был оптимальный вариант, на ваш взгляд?

– У нас в команде много хоккеистов, достойных выходить в основном составе, отсюда и большая ротация. Все доказывают свою состоятельность. Думаю, все еще будет меняться.

– Вы забросили первую шайбу за "Динамо". Забрали ее?

– Нет.

– Опишите свой гол.

– Разыграли пять на четыре, как наигрывали на тренировках. Защитник прострелил, я подставил клюшку и забил. Вдвойне приятно, что эта шайба стала победной.

– У вас случилась драка с Александром Жиру. Что там было?

– Нелепость какая-то. Он подъехал на вбрасывании и начал что-то мне говорить с улыбкой на лице. Я подумал, что он спрашивает о чем-то – не понимаю по-английски. Видимо, он хотел подраться. Когда забили гол, мы встретились взглядами, и я спросил, чего он хочет. И тут он сорвался и полез драться.

– "Медвешчак" играл в три пятерки. Это создавало для вас какие-то проблемы?

– У них очень организованная команда. Они бросают, простреливают… Честно говоря, не было заметно, что соперник играет в три звена. Очень активно и дисциплинированно они действовали.