Александр Куваев: "Медвешчак" впечатлил силовой борьбой"

Нападающий "Спартака" Александр Куваев после поражения от "Медвешчака" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что для красно-белых это была игра за шесть очков.
– Я бы не сказал, что соперник был сильнее, – рассказал Куваев. – Сегодня просто не получилось забить.
– Какое впечатление произвел "Медвешчак"?
– Впечатлил хорошей силовой борьбой. Получился силовой хоккей. Можно сказать, что это была игра за шесть очков, потому что нам надо выигрывать в каждом матче.
– С чем было связано так много удалений в игре?
– Все команды бьются за попадание в плей-офф и хотят победить.
– Насколько упали шансы на выход в плей-офф после этого поражения?
– Они у нас есть, только надо выигрывать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
вмф 949
с такой игрой нет шансов
22:33