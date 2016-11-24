22:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Александр Куваев: "Медвешчак" впечатлил силовой борьбой"

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Нападающий "Спартака" Александр Куваев после поражения от "Медвешчака" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что для красно-белых это была игра за шесть очков.

– Я бы не сказал, что соперник был сильнее, – рассказал Куваев. – Сегодня просто не получилось забить.

– Какое впечатление произвел "Медвешчак"?

– Впечатлил хорошей силовой борьбой. Получился силовой хоккей. Можно сказать, что это была игра за шесть очков, потому что нам надо выигрывать в каждом матче.

– С чем было связано так много удалений в игре?

– Все команды бьются за попадание в плей-офф и хотят победить.

– Насколько упали шансы на выход в плей-офф после этого поражения?

– Они у нас есть, только надо выигрывать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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вмф 949

с такой игрой нет шансов

22:33

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