Александр Кулаков продлил контракт с минским "Динамо"

Нападающий Александр Кулаков продолжить выступать за минское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Новый контракт 34-летнего игрока рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.

Сезон-2017/18 станет для Кулакова 14-м в составе клуба, что является новым рекордом минчан. Предыдущее достижение принадлежало вратарю Владимиру Семенову и защитнику Дмитрию Ерастову, которые отыграли по 13 сезонов.

Кулаков провел в команде 361 матч в КХЛ, в которых забросил 49 шайб и отдал 64 голевые передачи. В минувшем сезоне на его счету 46 встреч в регулярном чемпионате и 14 (5+9) очков. В плей-офф он отдал одну передачу в пяти играх.