Александр Крылов: "С Хартли сошлись в понимании стратегии развития клуба"

Председатель Совета директоров "Авангарда" Александр Крылов отметил, что клуб тщательно анализировал каждого специалиста при принятии решения о главном тренере. Омский клуб заключил контракт сроком на два года с канадским специалистом Бобом Хартли.

- Спешка в принятии решения по кандидатуре главного тренера "Авангарда" для нас была исключена, - цитирует Крылова официальный сайт клуба. - Мы тщательно анализировали возможности каждого кандидата, стараясь понять, за счет чего он может сделать нашу команду лучше, чем может усилить клуб. И в конце концов остановились на кандидатуре Боба Хартли. С канадским специалистом мы сошлись в понимании стратегии развития клуба.

Наша цель - сделать Омск центром сибирского хоккея, мы хотим делать ставку на своих воспитанников, которые пройдут путь от Академии до главной команды, а также на привлечение звезд, которые обогатят клуб опытом и помогут раскрыться нашим молодым талантам. Хартли - тренер, умеющий вдумчиво работать с каждым игроком, он выводит на первый план сильные стороны звезд и способен раскрыть молодежь. Отличительная черта этого наставника - здоровая спортивная злость и стремление всегда побеждать. Наверное, поэтому он добивался успехов везде, где бы ему не приходилось работать - от юниорской лиги до НХЛ и затем в Европе. Верим, что при поддержке руководства, хоккеистов и болельщиков в предстоящем сезоне новый главный тренер "Авангарда" покажет максимум своих возможностей.