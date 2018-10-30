Александр Крылов: "Арена-Омск"? Работа идет ежедневно"

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов в интервью "СЭ" рассказал, как обстоят дела с домашней ареной клуба в Омске.

Напомним, что в связи с трудностями при проведении ремонта "Арены Омск" домашним стадионом команды в сезоне-2018/19 стала "Арена Балашиха". Согласно заключению, состояние стадиона в Омске признано аварийным.

– Есть ли новости по "Арене-Омск"?

– Некоторое время назад мы опубликовали результаты экспертизы. После этого была создана рабочая группа, которая в интенсивном режиме прорабатывает все возможные варианты реконструкции, а также строительства на этом месте новой арены. Привлечены лучшие ресурсы "Газпром Нефти".

Работа идет ежедневно. По итогам предложений коллег мы рассмотрим все варианты и выберем наиболее подходящий со всех точек зрения. Поверьте, я первый, кто заинтересован, чтобы этот вопрос решился как можно скорее. Пока же призываю всех болельщиков сосредоточиться на активной поддержке команды, сейчас она нужна ребятам как никогда.

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