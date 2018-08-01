Александр Кожевников: "Уход Шумакова не будет потерей для ЦСКА. Лучше ему выбрать "Авангард"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал "СЭ" ситуацию с форвардом ЦСКА Сергеем Шумаковым, который не поехал с командой на выезд и тренируется отдельно, требуя у руководства клуба обмена.

– То есть игрок признался, что нарушал режим во время плей-офф и требует обмена? – уточнил Кожевников. – Странная ситуация, но мы же не можем знать, что происходило и происходит внутри команды. Если он просит обмен только поэтому, то это его личное дело.

– Если он уйдет из ЦСКА, будет ли это большая потеря для клуба?

– Не думаю. Шумаков – хороший, перспективный игрок, но стабильности у него нет. Может быть, он в другой команде раскроется. Как он играл в "Сибири", и как в ЦСКА – это две большие разницы. Может быть, ему не давали играть или тренер не верил – не знаю, но того результата, которого от него ждали, он пока не дает.

– На него претендуют "Авангард" и "Локомотив". Куда ему лучше пойти?

– Для его игры лучше выбрать "Авангард". Потому что там можно больше раскрыться. ЦСКА играет в систему, а Шумаков – создающий, нестандартный игрок. Хотя очень тяжело говорить, как в итоге у него получится. Ведь Малкин или Овечкин могут прийти и сразу заиграть почти в любой команде, с любыми партнерами. А нестабильный Шумаков… Посмотрим, что будет. (Игорь НОВИКОВ)