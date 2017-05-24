Александр Кожевников: "У Никитина должно получиться в ЦСКА"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у нового главного тренера ЦСКА Игоря Никитина все должно получиться в клубе. Он также подчеркнул, что 44-летний специалист - хороший выбор для московской команды.

– Он достаточно давно работает тренером и главным тоже работал в Омске, – отметил Кожевников. – Это коммуникабельный человек. Считаю, что это хороший выбор. Надо посмотреть, как у него получится в такой команде, как ЦСКА, тем более, что там будет много новых игроков. Но я думаю, у него должно получиться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)