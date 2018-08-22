Александр Кожевников: "У ЦСКА неплохие перспективы в новом сезоне"

Олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у ЦСКА хорошие перспективы в новом сезоне КХЛ. По его мнению, армейцам нужно держать планку.
– В прошлом сезоне армейцы только строили новую команду и уже сумели добиться неплохих результатов, - цитируют "Известия" Кожевникова. - Теперь красно-синие сделали последние точечные усиления, и от них ждут не меньшего, нужно держать планку. У команды неплохие перспективы.
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