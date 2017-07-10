Александр Кожевников: "Перед Олимпиадой важно, что Ковальчук остается в СКА"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не удивлен решением нападающего Ильи Ковальчука о подписании нового контракта со СКА. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в НХЛ.

- Ковальчук еще на сезон остается в СКА. Что вы об этом думаете? - вопрос Кожевникову.

- Для команды это хорошо, потому что Илья - это лидер СКА. Он это доказал в прошлом сезоне. А что касается самого Ковальчука, здесь нужно у него спрашивать, как он себя чувствует. Но я не был удивлен таким решением хоккеиста. Почему? Потому что у него столько проблем в Канаде и надо было в них еще разбираться. А здесь у него все налажено. Есть уважение болельщиков, и в команде, и везде.

- Для сборной России насколько важно то, что Ковальчук остается в СКА?

- Перед Олимпиадой это, конечно, важно. Он еще в форме. Тем более что она пройдет не в конце сезона, а в середине. Поэтому если Илья будет в хорошей форме и без травм, он, конечно, поможет нашей команде в данной ситуации. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)