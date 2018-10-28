Александр Кожевников – о словах Кулемина: "Его в России держали, пытали что ли? О чем он говорит? Нужно меру знать"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением с "СЭ" по поводу желания форварда "Металлурга" Николая Кулемина получить гражданство Канады.

В материале National Post приведены слова Кулемина в его заявлении: "Россия дала мне многое, но сейчас мой дом – Канада. Мои дети заслуживают права жить в свободной и демократической стране".

- Жить он может где угодно, это его дело. Но если правда, что написали про то, что он хочет жить в демократической стране... А у нас тут демократии нет что ли? – начал Кожевников. – В этом вся суть. А как он тогда уехал, если у нас не демократическая страна? Его держали, пытали здесь? Подавляли? Он спокойно уехал и теперь выиграл суд.

Не знаю, о чем он говорит... Надо обратить внимание руководству на эти слова. Это же написано – топором не вырубишь. Нужно же меру знать... Конечно, он может сказать, что он просто это написал, но даже просто написать о таком! Тут ему такие деньжищи платят сумасшедшие, которых он не достоин. Жить он может, где хочет. Но такие слова потрясают. (Игорь Новиков)