Александр Кожевников: "Не стал бы сравнивать СКА с ЦСКА советских времен"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что СКА похож на базовый клуб, вокруг которого идет подготовка к Олимпиаде в Пхенчхане. Однако, по его словам, питерский клуб не стоит сравнивать с ЦСКА советских времен.

– Сравнения с ЦСКА советских времен преждевременны, – цитируют "Известия" Кожевникова. – У СКА есть возможности, которые они используют в полной мере. Со своим бюджетом они могут удерживать у себя игроков уровня Ковальчука, Войнова, Дацюка и Шипачева. Нынешний СКА похож на базовый клуб, вокруг которого идет подготовка к Олимпиаде в Пхенчхане. Да, в прошлые сезоны СКА не удавалось материализовать свой бюджет в такое явное лидерство в КХЛ. Но у их соперников были другие игроки, многие из которых сейчас уехали в НХЛ.

За океан отправились и люди уровня Радулова, способные в одиночку решить ход матча, и талантливые молодые игроки. Именно поэтому КХЛ сейчас стала менее смотрибельной, чем в прошлые сезоны, что сказалось на посещаемости.

Да, СКА тоже потерял Панарина после чемпионского сезона под руководством Быкова, но в общей своей массе они сумели удержать лидеров, а потом и усилиться Войновым и Дацюком. Но я бы здесь сказал именно о том, что они почти не теряли людей. При этом с ними по бюджету может поспорить только ЦСКА, но и они лишились Радулова и Любимова.

Так что здесь я бы сравнивал СКА не с ЦСКА советских времен, а с "Динамо" начала 1990-х, когда у них тоже уезжали игроки в НХЛ, но не с такой скоростью, как у других команд. "Динамо" тогда удавалось если не удерживать свой костяк, то замедлять его отток, поэтому они полностью доминировали в позднем СССР и ранней России.