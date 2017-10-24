Александр Кожевников: "Не согласен с тем, что у СКА состав на голову сильнее всех в лиге"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал расстановку сил в чемпионате КХЛ после вчерашней победы СКА над ЦСКА в Москве (5:2).

– В последнее время участились мнения, что наличие таких клубов убивает конкуренцию в чемпионате. Однако на деле это не так, – сказал Кожевников. – За 9 лет существования КХЛ в лиге было 6 разных чемпионов – ровно столько же, сколько, например, в НХЛ. Среди популярных игровых видов спорта именно в хоккее с шайбой конкуренция в России наиболее высокая. В лиге достаточно много крепких команд, которые бьются в каждом матче, и затяжные победные серии уже в этом сезоне удались не только СКА, но и "Йокериту", ЦСКА, "Ак Барсу", которые отстают от петербуржцев совсем ненамного.

Большинство матчей проходят в обоюдоострой борьбе, а разгромные счета – скорее редкость. Круг реальных претендентов на победу в чемпионате включает порядка 6-8 команд. Перед стартом сезона пресса прогнозировала СКА спад после ухода двух самых результативных хоккеистов – Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, разговоры об отсутствии интриги появились только после удачного старта команды. С учетом сложностей, связанных с отъездом лучших игроков, очевидно, что большую часть побед СКА одерживает, прежде всего, благодаря системе работы клуба: опытному тренерскому штабу, благодаря современным методам подготовки (медицине, восстановлению видео и статистическому анализу соперника). Селекция же СКА в последние годы в основном направлена на работу с молодыми игроками, которые существенно прогрессируют уже непосредственно в Петербурге.

– Можно сказать, что состав СКА на голову сильнее всех в лиге?

– Это утверждение неверно. Армейцы Петербурга – флагман отечественного хоккея и КХЛ, наряду с другими лидерами – ЦСКА, "Ак Барсом", магнитогорским "Металлургом", "Локомотивом", "Салаватом Юлаевым", "Авангардом" и финским "Йокеритом". Если сравнить состав армейцев Петербурга с московскими, то можно легко убедиться, что оба клуба имеют равные по именам и потенциалу составы.

Вершиной спортивного мастерства можно считать попадание в национальную сборную.

Отметим, что СКА перед началом чемпионата провел лишь точечную селекцию, несмотря на потерю почти всего первого звена – карьеру в НХЛ решили продолжить Евгений Дадонов и Вадим Шипачев. ЦСКА в нынешнем межсезонье пополнила целая группа дорогих известных игроков, в том числе и с опытом игры в НХЛ. В команду перешли одни из самых перспективных игроков КХЛ, как, например, Шумаков, Шалунов и Окулов из "Сибири". Из НХЛ пришли защитники Нестеров и Марченко, нападающие Григоренко, Любимов, чуть раньше – участник ОИ-2014 Ничушкин.

Все они уже не будущее – а настоящее нашего хоккея, игроки, показывающие стабильно высокий результат и получающие очень хорошую заработную плату. Тезис о том, что в чемпионате КХЛ есть СКА и все остальные – не является правдой. При внимательном изучении состав московских армейцев примерно равен, а в чем-то (например, в наличие более молодых кадров) и превосходит СКА. (Евгений БЕЛОУСОВ)