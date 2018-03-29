Александр Кожевников: "Для ЦСКА серия со СКА будет из категории "сейчас или никогда"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что ЦСКА способен пройти СКА​ в Кубке Гагарина. Полуфинальная серия между армейскими клубами стартует сегодня матчем в Санкт-Петербурге.

– Для ЦСКА эта серия будет из категории "сейчас или никогда", – цитируют "Известия" Кожевникова. – Понятно, что хоккеисты, тренеры и болельщики команды давно ждут выигрыша главного кубка. Во времена Квартальнова была проделана большая работа в этом направлении – армейцы приблизились к трофею, но им не хватало самой малости. При Никитине ЦСКА стал еще сильнее и по составу, и по организации игры – сейчас клуб способен пройти СКА, а затем финал Кубка Гагарина.

Матч СКА - ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.