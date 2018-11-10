Александр Кадейкин: "Салавату Юлаеву" по силам взять Кубок Гагарина"

Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин отметил, что команде по силам решать самые высокие задачи, даже побороться за Кубок Гагарина.

Проводящий дебютный сезон в "Салавате" форвард набрал 10 (4+6) очков в 24 играх сезона КХЛ при лучшем в уфимском клубе показателе полезности ("+8"). "Салават" занимает шестое место в Восточной конференции.

– Надо играть с первой и до последней минуты. Нельзя, чтобы матч разваливался на отрезки, когда мы то играем хорошо, то отпускаем игру, проваливаем отрезок, – цитирует "РИА Новости" Кадейкина. – Уже немало было случаев, когда мы теряли концентрацию всего на пару минут, но из-за этого отдавали игру. Если это стиль "Салавата", то его надо менять. Эту тенденцию в плане результата надо ломать, потому что команде по силам решать самые высокие задачи. "Салавату" по силам взять Кубок Гагарина.

Конечно, текущее положение в таблице КХЛ "Салават" не устраивает. Мы понимаем, почему это происходит, мы видим свои проблемы, видим, что исправлять. В таблице на Востоке все очень плотно, мы недавно еще третьими шли, но из-за пары неудачных игр упали до шестого места. "Барыс" и "Торпедо" как раз хорошие серии провели перед паузой.