20:18 | Хоккей — КХЛ

Александр Хохлачев: "Вернуться в СКА? Это будет тяжелый выбор"

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Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев заявил, что ему будет непросто сделать выбор, при поступлении предложения вернуться в СКА. Напомним, что хоккеист выступал за армейцев в прошлом сезоне и выиграл с командой Кубок Гагарина.

– Есть цель вернуться в СКА?

– Меня много об этом спрашивают, – цитирует сайт КХЛ Хохлачева. – И если этот выбор передо мной встанет – он будет тяжелым. Буду решать летом, после окончания сезона. При этом я ни в коем случае не жалею, что решил вернуться в Россию и подписать контракт с Петербургом. Понятно, что хотел больше играть, но в СКА я тоже многому научился, приобрел новых друзей. Мы выиграли Кубок! Все было здорово.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/02/02/378885.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Shvetsov

Саша, ты же наш, красно-белый. Если уж уходить, то в Бостон.

20:55