Александр Хохлачев: "В матче со СКА мотивация у меня будет выше"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев после победы над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0 Б) признался, что рад переходу в стан красно-белых из СКА, так как теперь получает больше игрового времени. Также он отметил, что пока не думал о возвращении в НХЛ.

– Как расцениваете свой переход в "Спартак" из СКА? С одной стороны, московский клуб слабее, но здесь вы получаете много игрового времени.

– В Питере я не получал столько времени, сколько хотелось бы, поэтому рад такому переходу.

– Что для вас предстоящая игра со СКА?

– Понятно, что у меня будут какие-то особые чувства. Может быть, мотивация будет выше. Но это очередной матч и мы выйдем играть на победу.

– Как добиться этой победы?

– Надо показывать свой хоккей и отдаваться в каждой смене. Если мы будем одной командой, каждый станет биться, и никто не будет выпадать из игры, есть шансы их обыграть.

– Показать свой хоккей будет достаточно или придется прыгать выше головы?

– Понятно, что будет тяжело, потому что СКА – один из сильнейших клубов лиги. Но у нас нет другого варианта, кроме как биться с ними на площадке.

– Скажите честно, мечтаете о том, чтобы вернуться в НХЛ?

– Пока не думал об этом. Посмотрим. Летом у меня закончится контракт, а потом будем думать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)