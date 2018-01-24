Александр Хохлачев: "Спартак" в маленьком шажке от плей-офф, но пока ничего неясно"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев после победы над рижским "Динамо" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ в интервью "Бизнес Online" отметил, что для красно-белых эта встреча стала психологически тяжелой. По мнению хоккеиста, на игроков столичного клуба давит возможное попадание в плей-офф.

– Показалось, что сегодня "Спартак" был на голову сильнее рижского "Динамо".

– Да нет. Игра была тяжелой для нас в психологическом плане. И рижское "Динамо" давило. Хорошо, что забили четвертый гол в раздевалке в конце второго периода. Думаю, их где-то это надломило. И, конечно, нам очень помог пятый гол в начале третьего периода.

– Не давит ли на команду, что "Спартаку" осталось набрать одно очко для попадания в плей-офф?

– Конечно, что-то давит. От нас требуют результат. Мы знаем, что в маленьком шажке от плей-офф, но пока ничего неясно – надо работать. Осталось две игры, надо брать очки.

– Вы за последние 10 матчей не набрали очков только в одной игре. В чем секрет такой вашей результативности?

– Я не знаю. Хорошо играют партнеры, хорошо играет команда и помогает. А в каких-то моментах мне везет.