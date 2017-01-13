Александр Хохлачев: "СКА сделал игру еще в первом периоде"

Нападающий СКА Александр Хохлачев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (9:1) отметил, что команда сделала результат в первом периоде, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Форвард подчеркнул, что будет и дальше стараться играть в том же духе.

– Мы хорошо начали, забили свои голы – сказал Хохлачев. – Счет по игре.

– Быстрый гол помог обыграть "Кузню"?

– Главное было хорошо начать. В первом периоде мы фактически сделали игру, но хорошо действовали и в дальнейшем. Матч сложился для нас удачно.

– Заброшенная шайба придаст вам уверенности?

– Каждый игрок рад когда забивает. Будут стараться продолжать в том же духе.