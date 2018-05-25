Александр Хохлачев: "С таким составом "Спартак" способен пройти первый раунд плей-офф"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев уверен, что обновленный состав команды способен выступить лучше в следующем сезоне и дойти до второго раунда плей-офф. Напомним, что в мае к команде присоединились вратарь Юлиус Гудачек, защитник Андрей Кутейкин, нападающие Илья Зубов, Робин Ганзл, Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш.
– С таким составом "Спартак" способен пройти уж точно первый раунд плей-офф, – цитирует ТАСС Хохлачева. – Задачу перед сезоном нам еще скажут, но я думаю, у нас хорошая команда, и мы будем стараться не подвести болельщиков, преследовать высокие цели.
Дополнительная информация
- Спартак (хоккей)
- Мартиньш Карсумс
- Андрей Кутейкин
- Александр Хохлачев
- Илья Зубов
- Каспарс Даугавиньш
- Юлиус Гудачек
- Робин Ганзл
Материалы других СМИ