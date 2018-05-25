Александр Хохлачев: "От "Бостона" было предложение, но я решил остаться в России"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев отметил, что принял решение не возвращаться в НХЛ, так как ему нужно многое доказать в России.

Напомним, что 24-летний хоккеист является проспектом "Бостона" и выступал в Северной Америке с 2012 по 2016 год. В НХЛ он провел всего 9 матчей. В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он записал на свой счет 50 (19+31) очков.

– От "Бостона" было предложение, но я решил остаться в России, – цитирует ТАСС Хохлачева. – Дело не в годе или трех, просто я решил подписать контракт на такой срок. В том году я приехал в "Спартак" и мне нужно было многое доказать. Это нужно делать каждый сезон, все начнется с чистого листа.