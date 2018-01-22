Александр Хохлачев: "О хет-трике даже не думаю, ведь "Спартак" проиграл"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев после поражения от "Северстали" (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не думает о своем первом хет-трике из-за результата. По его словам, нужно отдать должное сопернику.

– Обидное поражение. Надо отдать должное Череповцу. Ребята бились до конца и сравняли счет, а потом победили в овертайме, – отметил Хохлачев.

– Ваш первый хет-трик в КХЛ хоть как-то улучшил настроение?

– Понятно, что всегда приятно забивать. Но о хет-трике даже не думаю, ведь мы проиграли.

– Все по-прежнему находится в руках "Спартака".

– Уныния в команде нет. Скоро забудем о поражении и начнем готовиться к матчу с рижским "Динамо". Турнирные расклады мы не прикидывали. Выходили сегодня играть на победу. Было понятно, насколько важен матч с "Северсталью". Прошлая игра с "Динамо" была точно такой же. И нам, и сопернику нужна победа.

– За игрой в Санкт-Петербурге следили?

– Нет, через 20 минут после окончания матча даже не знаю, какой там был счет. "Динамо" выиграло в овертайме? Поздравляю (с сарказмом). Сейчас нам главное забыть про сегодняшний матч. (Михаил ЗИСЛИС)