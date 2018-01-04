20:28 4 января | Хоккей — КХЛ

Александр Хохлачев: "О "Бостоне" пока не думаю"

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Нападающий "Спартака"  Александр Хохлачев отметил, что ни с кем не общался из "Бостона". По данным американских СМИ форвард может вернуться в НХЛ.

– Ни с кем из "Бостона" не общался, – сказал Хохлачев. – Пока не думаю об этом, Много раз говорил, что у нас решающий месяц, за который надо попасть в плей-офф. У нас хороший коллектив, и мы будем биться. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Vasek

fifa_guru, Хохлачев конечно лопух, не вовремя уехал. Сейчас бы играл вместо Дебраска или Хейнена... а теперь их ради него не подвинут конечно.

23:18 4 января

fifa_guru

в Бостоне точно делать ему нечего. еще и из унылого спартака)) ББ свой фарм продвигать надо.

23:02 4 января