Александр Хохлачев: "О "Бостоне" пока не думаю"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев отметил, что ни с кем не общался из "Бостона". По данным американских СМИ форвард может вернуться в НХЛ.
– Ни с кем из "Бостона" не общался, – сказал Хохлачев. – Пока не думаю об этом, Много раз говорил, что у нас решающий месяц, за который надо попасть в плей-офф. У нас хороший коллектив, и мы будем биться. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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Vasek
fifa_guru, Хохлачев конечно лопух, не вовремя уехал. Сейчас бы играл вместо Дебраска или Хейнена... а теперь их ради него не подвинут конечно.
23:18 4 января
fifa_guru
в Бостоне точно делать ему нечего. еще и из унылого спартака)) ББ свой фарм продвигать надо.
23:02 4 января