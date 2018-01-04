Александр Хохлачев: "О "Бостоне" пока не думаю"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев отметил, что ни с кем не общался из "Бостона". По данным американских СМИ форвард может вернуться в НХЛ.

– Ни с кем из "Бостона" не общался, – сказал Хохлачев. – Пока не думаю об этом, Много раз говорил, что у нас решающий месяц, за который надо попасть в плей-офф. У нас хороший коллектив, и мы будем биться. (Евгений БЕЛОУСОВ)