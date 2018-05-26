Александр Хохлачев: "Надеюсь попасть на пару матчей чемпионата мира"

Лучший бомбардир "Спартака" Александр Хохлачев, продливший в апреле контракт на один сезон, рассказал о своей подготовке и отметил, что будет смотреть футбольный чемпионат мира.

– Как проходит ваш отпуск?

– Нормально. Отдохнул, поездил по странам. Сейчас уже начинаю потихоньку тренироваться, готовиться к сезону.

– Как выглядит ваша подготовка?

– У меня уже давно есть тренер, с которым мы не первый год работаем вместе над моими физическими кондициями в межсезонье. Катаюсь не так много – больше времени провожу в зале.

– Тем не менее на лед вы уже выходили?

– Да, пару раз.

– Тянет?

– Конечно, да и делать большие перерывы – плохо, так как потом тяжело возвращаться на лед. Поэтому надо кататься хотя бы раз в неделю.

– Чемпионат мира смотрели? Как считаете, он завершился по делу?

– Смотрел. Наши здорово бились с канадцами. Это была равная игра – считаю, канадцам просто больше повезло. Они реализовали большинство и одержали победу.

– Через две недели в России начинается чемпионат мира по футболу, он вам интересен?

​– Конечно. Буду болеть за наших. Это грандиозное событие. В Москве уже проходит много всего интересного. В столице и так много народу, а стало еще больше. Уверен, будет здорово. Надеюсь попасть на пару матчей, в том числе и с участием нашей сборной.