Александр Хохлачев: "Надеюсь попасть на пару матчей чемпионата мира"

Лучший бомбардир "Спартака" Александр Хохлачев, продливший в апреле контракт на один сезон, рассказал о своей подготовке и отметил, что будет смотреть футбольный чемпионат мира.
– Как проходит ваш отпуск?
– Нормально. Отдохнул, поездил по странам. Сейчас уже начинаю потихоньку тренироваться, готовиться к сезону.
– Как выглядит ваша подготовка?
– У меня уже давно есть тренер, с которым мы не первый год работаем вместе над моими физическими кондициями в межсезонье. Катаюсь не так много – больше времени провожу в зале.
– Тем не менее на лед вы уже выходили?
– Да, пару раз.
– Тянет?
– Конечно, да и делать большие перерывы – плохо, так как потом тяжело возвращаться на лед. Поэтому надо кататься хотя бы раз в неделю.
– Чемпионат мира смотрели? Как считаете, он завершился по делу?
– Смотрел. Наши здорово бились с канадцами. Это была равная игра – считаю, канадцам просто больше повезло. Они реализовали большинство и одержали победу.
– Через две недели в России начинается чемпионат мира по футболу, он вам интересен?
– Конечно. Буду болеть за наших. Это грандиозное событие. В Москве уже проходит много всего интересного. В столице и так много народу, а стало еще больше. Уверен, будет здорово. Надеюсь попасть на пару матчей, в том числе и с участием нашей сборной.
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https://spartak.ru/news/aleksandr-khokhlachyev-uzhe-nachal-gotovitsya-k-novomu-sezonu/