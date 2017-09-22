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01:11 | Хоккей — КХЛ

Александр Хохлачев: "Матч с "Адмиралом" - самый необычный в моей карьере"


Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (7:6 ОТ) отметил, что ошибки команды не позволили спокойно выиграть эту встречу. Красно-белые сравняли счет на последней секунде третьего периода.

- Это самый необычный матч в моей карьере в КХЛ, и мы рады, что выиграли эту безумную встречу, - приводит ТАСС слова Хохлачева. - Но наши ошибки не позволили нам спокойно выиграть встречу, будем их разбирать. У меня были матчи в карьере, когда я отдавал четыре передачи. Возможно, не в КХЛ, а в Америке, когда играл за фарм-клуб.

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http://tass.ru/sport/4582906

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