Александр Хохлачев: "Когда у "Спартака" был спад, сходили игроками покушали, без тренеров, поговорили"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев в интервью сайту КХЛ отметил, что во время спада игроки красно-белых собрались вместе и поговорили без тренеров. Форвард считает, что "Спартаку" не везло на старте сезона.

– "Спартак" в этом году выступает неровно. Был достаточно большой провал, а потом как будто переключился тумблер – 11 побед в 12 матчах. Что вдруг изменилось?

– Кардинально – ничего, – сказал Хохлачев. – На старте мы неплохо играли, не хватало совсем немного. Возможно, еще притирались друг к другу. Скажу так: в начале сезона нам откровенно не везло, а потом поймали свою удачу. В некоторых матчах той победной серии соперник действовал лучше нас, но мы все равно побеждали. В какой-то степени даже хорошо, что сначала проигрывали: все ребята подумали, порылись в себе, и в итоге мы заиграли всей командой, друг за друга.

– Как преодолевали спад? Ведь такие периоды либо сплачивают команду, либо начинаются поиски виновных.

– Нас это как раз сплотило. Сходили покушали все вместе, без тренеров, поговорили. Все понимали: будем дальше так играть – ничего хорошего не получим.

– Разговор был жесткий?

– По-семейному посидели, поговорили. (Улыбается) Все ребята, кому было что сказать, высказались, и это помогло.

– Многие заметили тенденцию: когда на лавке появляется Алексей Жамнов – команда начинает выигрывать. Как это объяснить?

– Да, говорят об этом много. Но я бы развивать эту тему не хотел, зачем?