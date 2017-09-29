Александр Хохлачев: "Хотим вывести "Спартак" в плей-офф"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев в интервью "Известиям" заявил, что раньше набирал по четыре очка за игру только в АХЛ. Также хоккеист отметил, доволен игрой за красно-белых. 24-летний форвард набрал 12 (3+9) очков в 11 встречах.

– Вы сделали четыре голевые передачи в матче с "Адмиралом". Раньше вам удавалось подобное за один матч?

– В фарм-клубе доводилось набирать четыре очка за матч, – сказал Хохлачев. – Но я об этом не думаю. Мы выходили на лед, и надо было любой ценой спасать матч с "Адмиралом", поэтому я не думал, сколько на моем счету очков. Вспомнил об этом только уже после матча, когда сначала мы спасли его в основное время на последней секунде, а потом дожали соперника в овертайме. С "Куньлунем" и "Амуром" тоже в первую очередь думал о результатах команды, а не о своей статистике. Голы и передачи – это приятно. Но главное – соблюдать игровую дисциплину, выполнять задания тренера. Мы должны быть сильны коллективной игрой, если хотим попасть в плей-офф. А мы очень хотим вывести туда "Спартак".

– Вы уже окончательно освоились в команде после ухода из СКА?

– Конечно. "Спартак" – моя команда. У меня не было проблем с акклиматизацией. Как только пришел в коллектив, понадобилось всего пару дней, чтобы адаптироваться в нем.