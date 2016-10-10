Александр Хохлачев: "Хотели сразу показать Минску, кто в доме хозяин"

Нападающий СКА Александр Хохлачев после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над минским "Динамо" (6:2) отметил, что команда понимала всю силу соперника, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Хохлачев отметил, что питерцам было крайне важно владеть инициативой в матче против такого оппонента.

– В третьем периоде по счету играли?

– Старались не допускать ошибок, не заигрываться в атаке, чтобы не пропускать контрвыпадов. Когда ведешь 5:1 надо играть спокойненько – забей они 1-2 и сразу же бы побежали.

– Дергачев сказал, что забили именно так, как договорились перед игрой.

– Да, закатились, Белый (Белов – Прим. "СЭ") здорово отдал Дергачу, он вошел, я накатился на дальнюю и он классно отдал мне.

– Какое впечатление произвело "Динамо"?

– Мы знали, что это отличная команда. Старались начать получше и сразу показать, кто дома хозяин. Поэтому так радовались, когда повели в счете.

– Знали, что Шестеркин может установить рекорд – пять "сухарей" подряд? Обсуждали это?

– Не говорили об этом. И так знали, что Минск умеет забивать. Понимали, что в обороне надо играть осторожней.