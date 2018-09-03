Александр Хохлачев готов играть за "Спартак" в разных сочетаниях

Форвард "Спартака" Александр Хохлачев в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от победы над "Амуром" (6:3) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2018/19. Во встрече с хабаровчанами 24-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка.

– Во время предсезонных турниров вы выходили на лед в другом сочетании. Как вам игралось с Карсумсом?

– Нормально, – сказал Хохлачев. – Тренеры решили поставить нас в одно звено – играем. И Филатов, и Карсумс – хорошие игроки. Сегодня забило и наше звено, и звено, в котором играет Никита. У нас в команде много хороших хоккеистов – в каком сочетании поставят, в таком и будем играть.

– Вы сегодня специально сыграли в такой веселой манере или все получилось само собой: легко забивали – легко пропускали?

– Ошибки были и у нас, и у них, поэтому пропускали. Понятное дело, пропускать мы не хотели. Хорошо, что забили больше шайб, чем соперник.

– Вам понравился сегодняшний матч или от тренеров все-таки влетело?

– Мы рады победе. Понятно допускали ошибки, пропускали голы – будем исправлять. Сезон длинный.