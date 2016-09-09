Александр Хохлачев: "ЦСКА не сделал ничего сверхъестественного"

Нападающий СКА Александр Хохлачев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:2) отметил, что его команде не хватило удачи, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ. По мнению Хохлачева, игра была равной.

– Все хотели выиграть, играли две топовые команды лиги, – сказал Хохлачев. – Понимали, что легко не будет. Присутствовала борьба на каждом участке площадки. Ничего сверхъестественного ЦСКА не сделал – забросил на одну шайбу больше. Игра была равной. Сегодня немного не получилось, будем готовиться к следующей игре. Отсутствие сборников? У нас много отличных хоккеистов. Все ребята бились. Нам чуть-чуть не повезло.