Александр Хохлачев: "Беспалов выручил "Спартак"

Нападающий "Спартака" Александр Хохлачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:2) отметил, что его команда могла решить исход встречи еще в первом периоде. Форвард также добавил, что красно-белые одержали победу благодаря хорошей игре вратаря москвичей Никиты Беспалова.

– Могли решить в первом периоде, – сказал Хохолачев. – "Салават" – хороший соперник, и мы знали, что будет непросто. Получилось победить только в третьем. В концовке они сняли вратаря, мы хорошо держались. Бес нас выручил, так и выиграли.

– Как чувствовали себя после праздников?

– Понятно, что тяжело. Думаю, им тоже было нелегко. Мы были в равных условиях. Получилась упорная борьба и хорошая встреча. (Евгений БЕЛОУСОВ)