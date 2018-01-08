Александр Хохлачев: "Беспалов каждую игру делает сейвы, которые можно назвать лучшими в КХЛ"

Форвард "Спартака" Александр Хохлачев считает, что красно-белые обыграли "Нефтехимик" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ благодаря уверенной игре вратаря Никиты Беспалова, а также везению. Сам нападающий принял участие во всех результативных атаках своей команды, набрав 3 (0+3) очка.

- Довольны, что выиграли, получился очень тяжелый матч. Особенно концовка, - цитирует "Р-Спорт" Хохлачева. - Но мы набрали очки, и это главное. У нас сейчас самые важные матчи в сезоне, и каждый должен показывать лучшее, на что способен. Сейчас главное не очки, а победы команды. "Бес" (Прозвище Беспалова - Прим. "СЭ") каждую игру делает сейвы, которые можно назвать лучшими в КХЛ, он тащит нас в трудные моменты. Мы знали, что соперник будет биться, и нам придется несладко. "Бес" выручил, и нам где-то повезло.

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